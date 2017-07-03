В Уфе закроют для движения часть улицы Цюрупы

Движение транспорта по ул. Цюрупы будет закрыто на участке от ул. Октябрьской революции до ул. Коммунистической, сообщает пресс-служба администрации города.

Для транспорта участок будет недоступен с 21.00 часа 7 июля до 22.00 часов 8 июля. Запрет вводится из-за капитального ремонта участка тепловой сети между домами № 9 и № 13 по улице Октябрьской революции.





Движение троллейбусных маршрутов №№ 1, 2 будет производиться до остановки общественного транспорта «ТК «Центральный», с разворотом на кольце.

Городские службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать маршрут движения.