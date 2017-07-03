Город Октябрьский пострадал от обрушившейся стихии

Волна гроз и ливней ударила по западу республики. Сильнее всего пострадал город Октябрьский.

Стихия разбушевалась 5 июля в 20.00. В считанные минуты подтопило несколько улиц, а движение по улице Губкина было практически парализовано. По свидетельству очевидцев, автомобили в буквальном смысле уходили под воду. Многие из них из-за проникновения воды в двигатель получили сильные повреждения.





– Чрезвычайной ситуации в городе не наблюдалось, – говорит заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Шамиль Фаррахов. - Отмечены лишь локальные подтопления в старой части города. Они были вызваны большими массами воды, скопившимися в районе дождеприемных колодцев. В остальное время они успешно справляются с отводом дождевых вод. В течение 20-25 минут ситуация в городе нормализовалась.

В последующие часы коммунальные службы приняли все необходимые меры для ликвидации разгула стихии. В частности, восстановили два обрыва проводов уличного освещения, убрали упавшее дерево и крупные ветки на придомовых территориях.