Жительница Уфы взыскала 400 тысяч со сбившего её водителя

Калининский райсуд столицы удовлетворил требования о компенсации вреда.

В сентябре 2013 года на улице Гвардейской водитель, нарушив ПДД, сбил девушку. Пострадавшая получила тяжелые травмы и восстанавливала здоровье в течение трех лет.

Виновник освободили от уголовной ответственности по амнистии. Суд взыскал с него 400 тысяч рублей в пользу пешехода в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение, сообщает прокуратура Калининского района столицы.