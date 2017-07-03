Белоречанку будут судить за использование контрафактной «1С»

Горожанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере».

В 2011 году жительница Белорецка приобрела два системных блока с установленными на них контрафактными программами «1С: Предприятие», которые в последующем использовала в своей торговой деятельности.

Ущерб правообладателю оценен в 206 тысяч рублей. Обвиняемая вину признала и заключила лицензионное соглашение с ООО «1С», сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура.