|
|
НОВОСТИ
06.07.17 10:48
Уфимская компания «РегионДорСтрой» задолжала своим работникам более 14 миллионов рублей
05.07.17 15:52
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива осуждена за хищение денег у клиентов
05.07.17 12:01
Воспитанники уфимской спортшколы № 14 – призёры первенства России по борьбе на поясах
04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
|
06.07.17 | 15:49 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии инспектора ГИБДД будут судить за незаконную выдачу документов
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего госинспектора безопасности дорожного движения РЭО ГИБДД управления МВД России по Стерлитамаку.
В июне прошлого года инспектор составил документы об успешной сдаче горожанином экзаменов на право управления транспортом без их фактической сдачи. На основании документов их владелец оформил удостоверение категории «В».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.
Как отмечает пресс-служба МВД по РБ, инспектор был уволен со службы в связи с проступком, порочащим честь сотрудника ОВД.
Автор: Марат САТТАРОВ
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06