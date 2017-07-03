В Башкирии инспектора ГИБДД будут судить за незаконную выдачу документов

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего госинспектора безопасности дорожного движения РЭО ГИБДД управления МВД России по Стерлитамаку.

В июне прошлого года инспектор составил документы об успешной сдаче горожанином экзаменов на право управления транспортом без их фактической сдачи. На основании документов их владелец оформил удостоверение категории «В».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ.

Как отмечает пресс-служба МВД по РБ, инспектор был уволен со службы в связи с проступком, порочащим честь сотрудника ОВД.