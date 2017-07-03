В Уфе экстренно сносят аварийные деревья

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Работу по кронированию и сносу ветхих деревьев усилили коммунальные службы города, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Меры принимаются в связи с неблагоприятным прогнозом: в Уфе ожидаются сильные ливни со шквальным усилением ветра. В данный момент обследуются более 50 адресов на предмет наличия аварийных деревьев. Если информация подтверждается, их сразу сносят.

Городские службы призывают горожан быть внимательными и не парковать автомобили под деревьями или конструкциями, которые могут представлять опасность во время ветра.