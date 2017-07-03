Уфимца будут судить за сдачу арестованной «пятёрки» на утиль

Выручка с нее составила для владельца пять тысяч рублей, сообщает прокуратура Калининского района.

По решению суда на «ВАЗ-21051», принадлежащий 42-летнему горожанину, был наложен арест. Причиной был просроченный долг по кредиту, а арестованный автомобиль был оставлен владельцу на ответственное хранение.

Спустя некоторое время горожанин сдал машину на утилизацию за пять тысяч рублей. Теперь он предстанет перед судом по статье УК РФ «растрата имущества, подвергнутого описи и аресту, лицом, которому это имущество вверено».