С Туймазинской ЦРБ в пользу пациента удержано четверть миллиона рублей

Межрайонный суд взыскал с Туймазинской центральной районной больницы денежную компенсацию в пользу пострадавшего пациента.

В суде установлено, что в 2015 году 85-летний ветеран Великой Отечественной войны дважды госпитализировался в ЦРБ с сильными болями в области поджелудочной железы и высокой температурой. Однако врачи не провели должного обследования пациента и неверно выставили диагноз. Вместо незамедлительного проведения операции пенсионеру было назначено лишь стационарное лечение.

Когда его состояние ухудшилось, ветерана направили в Республиканскую клиническую больницу. Здесь ему провели срочную операцию, а затем он долгое время находился в реанимации. Впоследствии эксперты заявили, что этого бы не случилось при своевременной диагностике и лечении заболевания.

Пенсионер обратился в суд с иском о взыскании с районной больницы денежной компенсации за ненадлежащее оказание медицинской помощи. Межрайонная прокуратура его требования поддержала. В результате Туймазинский межрайонный суд обязал лечебное учреждение выплатить ему 250 тыс рублей, сообщает Туймазинская межрайонная прокуратура.