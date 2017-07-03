Житель Кумертау нанёс ножевые ранения соседу-пенсионеру

Сейчас 62-летний пострадавший находится на лечении в местной больнице, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На днях в общежитии между двумя соседями во время пьянки возникла ссора, в ходе которой 53-летний мужчина схватил нож и нанес собутыльнику несколько ударов.

Злоумышленника задержали, в содеянном он признался.

Как сообщает источник, между мужчинами и ранее возникали ссоры, однако заканчивались они примирением за распитием очередной бутылки. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.