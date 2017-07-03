Башкирия заняла восьмое место в России по объему экспорта

Его не сырьевая доля в экономике региона за четыре месяца этого года выросла на 22 процента.

Этот показатель выше среднероссийского почти на восемь пунктов, сообщает минэкономразвития республики.

Как подчеркивает глава ведомства Сергей Новиков, важным событием в создании благоприятных условий для развития экспортной деятельности в республике стало подписание соглашения о сотрудничестве с российским экспортным центром.

Кстати, сегодня в Уфе проходит форум «Региональный трек: сделано в России». Его рабочая программа посвящена развитию не сырьевого экспорта в РФ.