В Башкирии бойцы Росгвардии вытащили из воды тонущую женщину

Она спасала своего гражданского мужа, к сожалению, ей это не удалось.

Пара из Октябрьского отдыхала на озере Ик-Куль, мужчина пошел купаться и в какой-то момент исчез из видимости. Женщина позвонила по номеру 02, а сама кинулась в водоем спасать спутника, но стала тонуть сама.

Ее спасли подоспевшие бойцы Росгвардии Айнур Халиуллин и Рустам Камаев. Тело мужчины после многочасовых поисков нашли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба Росгвардии по РБ.