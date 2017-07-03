В Башкирии для волонтеров разработают «дорожную карту»

«Дорожная карта» по развитию волонтерского движения до 2022 года будет разработана в Башкирии, сообщает пресс-служба минтруда.

Количество волонтерских организаций в республике за последние два года увеличилось в два раза. Сейчас их насчитывается более 160-ти, в их работе принимает участие четверть молодых жителей региона. Работу координирует республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, который входит в состав Ассоциации волонтерских центров России.

На базе высших и среднеспециальных учебных заведений должны быть созданы обучающие курсы для волонтеров. Нужно привлекать к этой деятельности и пожилых людей. Еще одно направление – сестры милосердия, которые помогают онкобольным, подопечным домов-интернатов, воспитанникам детских домов, бездомным.

Предлагается также открыть в Уфе дом милосердия - хоспис или кризисный центр для беременных, и запустить автобус милосердия для оказания нуждающимся медицинской помощи.