В Башкирии майор МВД присвоил крупное поместье

А еще майор за три году прикупил три квартиры, две элитные иномарки, возвел особняк. Теперь многомиллионное имущество чиновника регионального МВД могут изъять, сообщает пресс-служба прокуратуры республики

Проверка показала, что 35-летний начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, майор полиции с 2013 по 2015 годы совместно с супругой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили «Toyota Highlander», «LEXUS ES 250» общей стоимостью свыше 21,6 млн рублей. Он также построил в пригороде Уфы коттедж площадью около 200 кв.м. При этом по официальным данным годовой доход семьи составлял около 1,5 млн рублей.

Кроме того, полицейский обеспечил незаконное оформление в собственность своей семьи целого поместья в пригороде. Общая площадь земельных участков составила 37 гектаров.

Майор попытался уйти от процедуры контроля за расходами за госслужащими, умышленно указав в справках о доходах недостоверные сведения.

В итоге, замначальника отдела УЭБ и ПК МВД по республике не смог представить доказательства законности приобретения вышеуказанного имущества, поэтому прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства. В настоящее время перечисленные машины и недвижимость арестованы.

В адрес министра внутренних дел республики внесено представление с требованием об увольнении указанного сотрудника в связи с утратой доверия.

Материалы проверки по фактам незаконного вывода земель сельскохозяйственного назначения из муниципальной собственности направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.