В Уфе замдиректора агентства недвижимости предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уфимца.

С мая 2014 по ноябрь 2016 года заместитель директора ООО «АВИОРА» заключил с 16-ю клиентами договоры инвестирования в строительство и, получив 5,6 миллиона рублей, присвоил деньги себе. На деле у фирмы не было прав на возводимое жилье, а ее заместитель намеренно распространял ложные сведения.

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.