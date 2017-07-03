В Уфе появилась скульптура «Танец журавлей»

Скульптура «Танец журавлей» установлена на пересечении улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина в Сипайлово, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Автор композиции – Халит Галиуллин. По задумке автора, стремящиеся ввысь журавли символизируют семейную верность и любовь. Эскиз был отобран из 800 работ по результатам голосования в группе Октябрьского района ВКонтакте в рамках конкурса-проекта «Мое Сипайлово». Скульптура отлично вписывается в сквер, рядом с которым находится храм.





Торжественное открытие скульптуры намечено на 7 июля. В нем примут участие юбиляры супружеской жизни и молодые супружеские пары. Для детей будут организованы веселые игры и конкурсы. Начало праздника - в 11.00.