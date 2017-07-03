В Уфе устраняют последствия ночного урагана

Ураган с сильным ливнем, разбушевавшийся в Уфе вчера вечером и ночью, поломал деревья и оборвал провода, сообщает Служба спасения 112 столицы.

Случаи падения деревьев и крупных веток зафиксированы в Демском, Калининском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах города. Повреждены два автомобиля и электропровода на двух участках. Одно из деревьев упало сразу на линию электропередачи и припаркованный автомобиль.

Без электроэнергии остались два жилых дома в Калининском районе. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Жертв нет. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды.