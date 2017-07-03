В Башкирии долг по зарплате составил 3 миллиона рублей

Задолженность по зарплате на 1 июня, по данным статистики, составила 3 млн рублей, сообщает пресс-служба минтруда.

За месяц невыплаченная сумма уменьшилась почти в четыре раза.

Долги сохранились у пяти организаций: Уфимского фанерного комбината, СПК «Искра» Аургазинского района и трех отделений ДОСААФ - Гафурийского, Туймазинского и Ишимбайского.

На фанерном комбинате руководство взяло на себя обязательство погасить задолженность до 15 июля. Работникам СПК «Искра» зарплата выплачена, остались долги по налогам и страховым взносам. В Аургазинском районе ситуацию взяла под контроль администрация. Руководителям отделений ДОСААФ рекомендовано провести анализ финансово-хозяйственной деятельности, в том числе использования производственных площадей, возможного высвобождения работников, введения режима неполного рабочего времени.