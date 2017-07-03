В Башкирии внедрят региональный экспортный стандарт

В Башкортостане внедрят региональный экспортный стандарт, республика вошла в число 20 пилотных субъектов РФ по его апробированию.

Главная задача регионального стандарта - получить репрезентативную выборку, которая в свою очередь позволит скорректировать уже российский экспортный стандарт, чтобы он стал справедливым для всех субъектов РФ, сообщают в пресс-службе республиканского правительства.

Внедрение регионального экспортного стандарта предполагает создание экспертного совета, консультационную помощь и развитие инфраструктуры, которая позволит в полной мере использовать механизм поддержки в экспортной деятельности.