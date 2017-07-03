Сильные ливни с градом добрались до Башкирии

"Очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и крупный град" со шквалистым ветром ожидаются сегодня "местами в республике".

Об этом предупреждает МЧС по РБ со ссылкой на Башгидрометцентр.

Спасатели советуют не выходить без надобности на улицу, укрываться в подземных переходах или подъездах. Нельзя стоять около стен домов, на остановках, под рекламными щитами и деревьями.

Особенно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.