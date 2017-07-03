Жительница Стерлитамака назвала возлюбленного чужим именем и получила ножом в грудь

То ли пьянка тому была причиной, то ли "приступ" амнезии, сейчас не объяснить. А возлюбленный и не стал ждать объяснений - ударил оговорившуюся сожительницу ножом...