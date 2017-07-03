В Башкирии чиновник Госкомзаказа отказался от взятки

Два предпринимателя из Уфы обвиняются в покушении на дачу взятки и коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Три года назад 50-летняя бизнесвумен через посредника передала председателю аукционной комиссии Госкомзаказа республики взятку в виде портативного компьютера Apple стоимостью более 30 тыс рублей.

Женщина полагала, что чиновник содействовал в допуске ее компаний к электронному аукциону на закупку оборудования для столовых детских садов в пяти районах республики. Начальная цена данного контракта превышала 16 млн рублей. На самом деле должностное лицо не оказывало ей помощь и отказалось от взятки.

Кроме того, в декабре 2015 года компания предпринимательницы совместно с фирмой знакомого участвовали в аукционе на поставку кроватей в детские сады. За что получили от третьего участника 230 тыс рублей. За эти деньги они обеспечили победу фирмы-конкурента в конкурсе, предложив менее выгодные условия.

После получения денежных средств женщина была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела на принадлежащие ей денежные средства в сумме более 12 млн рублей наложен арест. Такая же мера предпринята в отношении второго фигуранта уголовного дела. Арестован его производственный цех.