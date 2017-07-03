Сенокос в Башкирии откладывается?

Дожди так и не дают сенокосу начаться в полную силу.

К 5 июля в регионе было заготовлено 38 тысяч тонн сена, что составляет 5 процентов от плана, сообщают в минсельхозе РБ.

Это в 14 раз меньше чем в прошлом году.

Лучше всех обстоят дела в районах Зауралья. Так, в Баймакском и Хайбуллинском районах заготовлено по 3,5 тысячи тонн сена, или пятая часть от всех объемов.

Более споро идет закладка сенажа. Сочного корма в регионе заготовлено 494 тонн, или треть от плана. Здесь отставание от прошлого года не столь велико. К этой дате в 2016 году в регионе был заложено миллион тонн сочного корма.