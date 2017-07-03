В Башкирии пройдёт фестиваль «Турфест-2017»

К участию приглашаются молодежные команды из городов и районов республики и соседних регионов.

С 13 по 16 июля в д. Николаевка Уфимского района пройдет XXVII открытый республиканский фестиваль молодежи «Турфест – 2017». Его программа состоит из спортивной, конкурсной и внеконкурсной программ, к участию приглашаются молодежные команды из городов и районов республики и соседних регионов.

Для участия необходимо предоставить заявку и оплатить организационный взнос, сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

Заявки принимаются до 10 июля по адресу: 450078, г. Уфа, ул. Революционная, 156, ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки Республики Башкортостан».