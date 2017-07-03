В Башкирии сотрудница потребительского кооператива осуждена за хищение денег у клиентов

Верховный суд утвердил приговор в отношении бывшего специалиста по работе с пайщиками КПК «РостКапитал» Натальи Леонтьевой.

С марта по июнь 2015 года девушка оформила фиктивные договоры с пятью пожилыми клиентами, старшему из которых исполнилось 75 лет. Получив полтора миллиона рублей, злоумышленница не внесла их в кассу и потратила на собственные нужды.

Ишимбайский городской суд приговорил девушку к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор был обжалован, однако Верховный суд оставил его в силе, сообщает Ишимбайская межрайонная прокуратура.