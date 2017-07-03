Не смогла отчалить. И снесла причал

Судебные приставы Караидельского райотдела обязали должницу снести причал, самовольно возведенный на берегу Павловского водохранилища. Но никакого реагирования на предписание не последовало, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Башкортостан.

Тогда судебный пристав вынес ограничение в праве ее выезда за пределы России. Кроме того было вынесено постановление о взыскании с нее исполнительного сбора и предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.



И вот на днях владелица незаконного причала не смогла вылететь на отдых в Болгарию. Ее супруг отправился на курорт в гордом одиночестве. Это стало окончательным аргументом в препирательствах с судебными приставами. Незаконный причал был снесен ею в считанные часы, отмечает пресс-служба.



Всего с начала года в структурных подразделениях УФССП России по Республике Башкортостан было исполнено 94 исполнительных производства о сносе самовольно возведенных строений. В настоящее время на исполнении находится 101 производство, 47 из которых были возбуждены уже в этом году, рассказала "РБ" Аделя Тимиркаева,

специалист пресс-службы УФССП.