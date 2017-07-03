В Ишимбае торговая фирма незаконно заняла кинотеатр

За это ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ишимбайская коммерческая фирма с 2013 г. незаконно занимала здание бывшего кинотеатра площадью свыше 880 квадратных метров и прилегающий к нему земельный участок. Недвижимость находится в федеральной собственности, однако компания использовала ее без надлежащих документов.

Это нарушало права потенциальных арендаторов, не имевших возможности принять участие в аукционе.

Фирму оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура республики.