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05.07.17 | 13:01 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" пополнился тремя новичками
Заключены контракты с голкипером Беном Скривенсом, нападающими Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым.
Продрлжая подготовку к новому сезону, хоккейный клуб "Салават Юлаев" подписал контракты с тремя новичками.
Канадский голкипер Бен Скривенс в прошлом году защищал ворота минского "Динамо". Он заменит в команде покинувшего клуб шведа Никласа Сведберга.
Линию нападения юлаевцев усилили два бывших хоккеиста московского "Динамо". Решением совета КХЛ они были признаны свободными агентами из-за долгов столичного клуба перед игроками.
Денис Кокарев в минувшем чемпионате КХЛ провел 44 матча, набрав в них 28 (8 + 20) очков по системе "гол плюс пас". На счету Артема Федорова 26 (10 + 16) очков в 48 матчах, сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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