"Салават Юлаев" пополнился тремя новичками

Заключены контракты с голкипером Беном Скривенсом, нападающими Денисом Кокаревым и Артемом Федоровым.

Продрлжая подготовку к новому сезону, хоккейный клуб "Салават Юлаев" подписал контракты с тремя новичками.

Канадский голкипер Бен Скривенс в прошлом году защищал ворота минского "Динамо". Он заменит в команде покинувшего клуб шведа Никласа Сведберга.

Линию нападения юлаевцев усилили два бывших хоккеиста московского "Динамо". Решением совета КХЛ они были признаны свободными агентами из-за долгов столичного клуба перед игроками.

Денис Кокарев в минувшем чемпионате КХЛ провел 44 матча, набрав в них 28 (8 + 20) очков по системе "гол плюс пас". На счету Артема Федорова 26 (10 + 16) очков в 48 матчах, сообщает пресс-служба "Салавата Юлаева".