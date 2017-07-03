У жителя Башкирии приставы изъяли Audi Q3 за долги по коммуналке

После этого владелец люксового кроссовера не стал затягивать с долгами и полностью погасил их.

В Салавате местный житель задолжал за коммунальные услуги порядка 450 тысяч рублей. Молодой человек не торопился гасить долг и избегал общения с приставами. В конечном итоге приставы обнаружили иномарку, принадлежащую горожанину и арестовали ее.

Владельцу был предоставлен пятидневный срок на погашение задолженности, по истечении которого в случае неуплаты он бы уже перестал быть владельцем. Не желая расставаться навсегда со своим «железным конем», должник полностью погасил задолженность, после чего арест был снят и автомобиль возвращен владельцу, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.