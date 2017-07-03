В Башкирии водитель «Таурега» расстрелял непонравившуюся ему «Калину»

Теперь 31-летний житель Салавата предстанет перед судом по статье «умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений».

Водителю «Фольксвагена» не понравилась манера вождения владельца «Лады Калины». Он подрезал отечественную легковушку и устроил скандал с водителем, а когда их попытались разнять пассажиры, мужчина взял из своей иномарки травматический пистолет и пустил в легковушку четыре пули.

Ущерб владельцу «Калины» оценили в 13 тысяч рублей. Стрелок не признал вину, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.