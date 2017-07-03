В уфимских МФЦ прибавилось услуг

Новые услуги начали оказывать многофункциональные центры «Мои документы» в Уфе, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Услугу по переводу жилого помещения в нежилое помещение и наоборот на территории Уфимского района могут получить физические и юридические лица - собственники помещения (за исключением госорганов, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления).





Также в МФЦ можно теперь согласовать переустройство и перепланировку жилого помещения на территории Уфимского района с выдачей акта приемочной комиссии.