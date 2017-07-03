Житель Сибая отсидит за угрозу выстрелить в сотрудника ДПС

В сентябре 2016 года нетрезвый мужчина направил заряженное охотничье ружье в приближавшегося к нему полицейского.

Сотруднику ДПС с напарником удалось обезоружить правонарушителя. Причина столь воинственного его настроя – личная неприязнь в связи со служебной деятельностью полицейского, который неоднократно привлекал его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И это была явная опасность для жизни инспектора.

Подсудимый свою вину полностью признал, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Верховного суда республики. Осужденный отправлен в колонию-поселение.