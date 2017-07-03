В Башкирии проверят реальное использование сельхозземель

Соглашение об обмене сведениями по землям сельхозназначения подписали управления Федеральной налоговой службы, Россельхознадзора и Росреестра по республике.

Получив информацию о нецелевом использовании таких земель, налоговики будут привлекать виновных к ответственности: им доначислят земельный налог исходя из ставки, установленной для прочих земель. Это 1,5 процента или в пять раз выше, чем ставка налога для сельхозземель.

Мера признана особо значимой, поскольку для ведения сельского хозяйства в республике отведено больше половины земельного фонда.

Как ожидается, в результате совместной работы ведомств в бюджет поступят дополнительные доходы.