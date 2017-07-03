В Башкирии по вине пьяного водителя пострадал пешеход

ДТП произошло ночью 4 июля в Октябрьском, сообщает ГИБДД региона.

На пересечении улиц Девонской и Северной пенсионер из Татарии с 50-летним стажем вождения, управляя «Тойотой Карина», врезался в «десятку», остановившуюся на красный сигнал светофора. После этого отечественную легковушку отбросило на пешехода, переходившего дорогу.

В ДТП пострадал 35-летний пешеход и 68-летний предполагаемый виновник, который, как выяснилось, был пьян.

За прошедший день в республике зарегистрировано 12 автоаварий, в которых пострадали 13 человек. Задержаны 55 пьяных водителей.