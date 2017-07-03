В Уфе по домам под видом сотрудников «Уфаводоканала» ходят мошенники

Неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками «Уфаводоканала», обходят квартиры уфимцев, навязывая платные услуги, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Мошенники предлагают за деньги установить оборудование по регулированию давления в водопроводной сети или приборы по очистке воды. При этом они утверждают, что это положено по закону.





«Уфаводоканал» предупреждает: сотрудники предприятия имеют при себе удостоверение, содержащее фамилию, имя, фото, дату выдачи, номер и срок действия. Кроме того, оно не оказывает услуг по установке дополнительного оборудования.





Добавим также, что «Уфаводоканал» осуществляет контроль за правильностью учета только в частных домах, а также в тех, где не больше 30 квартир и собственники выбрали непосредственный способ управления. В остальных многоквартирных домах контролем занимается управляющая компания.