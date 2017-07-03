В Уфе в галерее Урал открылась выставка Минияра Аминова

Уникальная выставка стала перовой персональной самодеятельного художника.

Это совместный проект галереи Урал и Детского фонда Республики Башкортостан так как художник был воспитанником детского дома им Худайбердина.



Автор является ярчайшим представителем наивного искусства, которое всегда существовало в художественной практике различных стран и культур. В Республике Башкортостан, особенно в последние десятилетия, оно получило эстетическое признание.

