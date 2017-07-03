В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки

Двое сотрудников управления уголовного розыска МВД по РБ были задержаны в ноябре прошло года подразделением собственной безопасности министерства при получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году двое сотрудников уголовного розыска - 32-летний старший оперуполномоченный и 35-летний оперуполномоченный одного из отделов МВД по РБ выявили факт нарушения миграционного законодательства на строительстве жилых домов в селе Булгаково.

Претензии были предъявлены двум гражданам Республики Узбекистан. Старший оперуполномоченный по договоренности с напарником потребовал у них шесть тысяч рублей за несоставление протоколов об административном правонарушении. Узбеки отказались давать деньги, и тогда сотрудники полиции забрали паспорта, сообщив, что отдадут их после передачи денег, и уехали.

Представитель работодателя граждан Республики Узбекистан приехал за паспортами к сотрудникам полиции, но они опять потребовали денег, теперь уже в размере 20 тысяч рублей. Мужчина сообщил об этом правоохранителям. Уже в рамках оперативного мероприятия чуть позже представитель работодателя в своем автомобиле передал 32-летнему сотруднику полиции 18 тысяч рублей, после чего полицейский был задержан сотрудниками подразделениям собственной безопасности.

Руководством МВД было принято решение об увольнении оперуполномоченных из органов до завершения расследования. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, уточнили в пресс-службе.