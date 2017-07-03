В Башкирии 300 тысяч рублей за первенца будут получать и полные, и неполные семьи

В республике решено выделять молодым парам, которые впервые стали родителями, господдержку на улучшение жилищных условий - 300 тысяч рублей. Но одним из условий для ее получения является полная семья.

- Какой-то чиновник написал, что такую выплату могут получить только полные семьи, - заметил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с членами нового состава Общественной палаты РБ, которая состоялась в Уфе в Конгресс-холле.

- Я попросил, чтобы пересмотрели условия получения этой господдержки, - сообщил Рустэм Хамитов, - чтобы 300 тысяч рублей получали и мамы-одиночки, и папы-одиночки, стоящие в очереди на жилье.