В Стерлитамаке может появиться новый вуз

«Мы хотим модернизировать филиалы вузов республики, - заявил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с членами нового состава Общественной палаты РБ, которая состоялась в Уфе в Конгресс-холле.



По словам Р. Хамитова, будет уменьшено количество филиалов Уфимского авиационного технического университета. «Мы укрепим филиалы Башкирского государственного университета», - сообщил он.

А в Стерлитамаке, где, по мнению главы региона, количество филиалов «достаточно велико», возможно формирование самостоятельного вуза. «Я впервые говорю об этом публично. Такая идея есть, в недалеком будущем можно рассмотреть такой вариант развития событий», - заявил Хамитов.