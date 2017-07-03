В Башкирии пчёл-гастарбайтеров поставят на карантин

В Башкортостане разрабатывают законодательные меры по защите местных пчел от завозных болезней, сообщают в пресс-службе Госсобрания РБ.

Парламентарии республики разрабатывают проект, цель которого не допустить завоз на территорию региона пчел, зараженных такими болезнями, как акарапидоз, американский гнилец, европейский гнилец, варроатоз. Изменения будут внесены в закон «О пчеловодстве».

Все завозимые на территорию республики пчелиные семьи и матки неизвестного происхождения из других регионов и стран будут проходить через карантин.





— Перечисленными болезнями болеют практически все пчелы, завозимые в республику с Азии и Кавказа. Таким образом, законопроект перекроет полностью их завоз на территорию региона, — отметил один из экспертов «РБ».