В Башкирию придут ливневые дожди с градом?

Неблагоприятная погода установится в Башкортостане в ближайшие два дня.

В среду метеорологи обещают только дожди с порывами ветра. А 6 июля уже ожидаются ливневый дождь с градом, гроза и шквалистый ветер.

Башгидрометцентр отмечает, что температура воздуха прогнозируется близкой к среднемноголетним, а на юге и юго-востоке республики днем будет до 30 градусов жары, особенно в середине недели.