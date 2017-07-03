В Белорецком районе у женщины украли деньги, накопленные на корову

Женщина собрала 30 тысяч рублей для приобретения коровы, но в один прекрасный день обнаружила, что их на месте нет...

Полицейские выяснили, что накануне пропажи заявительница проболталась о деньгах соседке. Поэтому подозрение в первую очередь пало на неё. В итоге выяснилось, что 54-летняя соседка шла мимо дома потерпевшей и увидела, что та занята работой в огороде. Незаметно проникнув в чужой дом, она вытащила из кошелька пачку купюр и благополучно покинула жилище. Затем воровка разыграла целый спектакль: она сделала вид, будто подошла к воротам только что, и окликнула хозяйку.

Против вороватой соседки возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике.