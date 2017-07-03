В Башкирии на одного безработного приходятся две вакансии

Численность безработных в республике продолжает снижаться, а количество вакансий, наоборот, увеличивается, сообщает пресс-служба минтруда.

Сейчас в службах занятости зарегистрировано 22 тыс. человек. Им предлагается 44,6 тыс. свободных рабочих мест. В начале года в банке было 32,3 тыс. вакансий.

Ситуацию осложняет то, что 70 процентов вакансий - это рабочие профессии, в то время как работу в основном ищут люди, окончившие колледж или вуз.