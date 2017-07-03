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04.07.17 | 14:45 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе задержан похититель мокасин
Ранее судимый 31-летний мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
Горожанин попросился на ночлег к приятелю. Прожив у него несколько дней, гость взял принадлежащие хозяевам два сотовых телефона, золотую цепочку и женские мокасины, после чего скрылся. Цепочку злоумышленник сдал в ломбард, телефоны продал случайным прохожим, а мокасины потерял.
Часть похищенного удалось изъять, возбуждено уголовное дело по статье «кража».
Автор: Марат САТТАРОВ
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