У бюджетников Башкирии выросла «минималка»

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля увеличился до 7,8 тыс. рублей, сообщает пресс-служба минтруда.

МРОТ повышен на прогнозный уровень инфляции 4 процента - с 7,5 до 7,8 тыс. рублей. На данный момент «минималка» составляет 73 процента от прожиточного минимума.

Для работников внебюджетного сектора экономики республики минимальная зарплата, как и прежде, будет составлять 8,9 тыс. рублей, уточнили в минтруде.