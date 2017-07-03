В Уфе с заторами будут бороться «вафельной» разметкой

«Вафельная» разметка, запрещающая останавливаться в центре перекрестка, будет нанесена на всех оживленных пересечениях улиц города, сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии.

Первый опыт уже есть: необычная разметка уже действует на пересечении улиц Айской и Революционной.

По словам сити-менеджера, мероприятия направлены на обеспечение безопасности участников дорожного движения. Результат такой работы налицо: последние пять лет показатели по травматизму и авариям в городе снижаются.