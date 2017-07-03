Борцы из Башкирии стали бронзовыми призёрами Кубка Европы

Один из них завоевал «бронзу» в вольном, а второй в греко-римском стиле.

С 27 июня по 2 июля в германском Дортмунде проходило первенство Европы среди юниоров по вольной и греко-римской борьбе. В составе сборной России выступили два воспитанника башкирского спорта.

Абдул Ахмедов завоевал «бронзу» в вольном стиле, а Фалис Валитов стал третьим в греко-римском, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.