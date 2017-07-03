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04.07.17 | 13:46 НОВОСТИ | Архив новостей
Уфимец стал «телефонным террористом», чтобы получить адрес магазина
За это он предстанет перед судом.
По версии следствия, 47-летний уфимец, находясь в изрядном подпитии, решил уточнить местонахождение одной из уфимских торговых организаций. Для получения такой информации он позвонил в полицию, а когда стражи порядка поинтересовались, зачем мужчине нужны эти сведения, тот не придумал ничего лучше, как сказать, что там, дескать, заложена бомба.
По адресу сразу же выехала полиция, за дезорганизацию их работы лже-террористу вчинили гражданский иск.
По факту ложного сообщения на мужчину завели уголовное дело, теперь его передали в суд, сообщает республиканская прокуратура.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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