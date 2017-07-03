Уфимцев приглашают на работу в Крым

Жители Уфы могут найти себе применение за пределами республики, в том числе в Крыму, сообщает пресс-служба администрации столицы.

Чтобы подобрать рабочее место, достаточно зайти на сайт службы занятости и выбрать раздел «трудоустройство в другой местности». Претендентам предоставляется жилье и возмещается часть денег на проезд.





Сегодня в Крыму востребованы администраторы гостиниц, горничные, бармены, повара, официанты, а также водители, врачи, воспитатели, инженеры, муниципальные служащие, рабочие, дворники, грузчики. Можно устроиться также виноградарем. Узнать подробности можно в ходе видеособеседования.