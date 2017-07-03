В Уфе запустят пилотный проект по трудоустройству инвалидов

Пилотный проект по апробированию методик профориентации, профподготовки и трудоустройства инвалидов будет запущен в Орджоникидзевском районе Уфы, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в столице 16 тыс. трудоспособных инвалидов, из них трудится только каждый четвертый. Ежегодно в службу занятости города обращаются около тысячи человек с ограничениями в здоровье, треть из них находит работу. Решить проблему помогает получение новой или смежной профессии, повышение квалификации. На 576 предприятиях для инвалидов предусмотрено более 2,6 тыс. рабочих мест.





Добавим, что в республике 282 тыс. инвалидов, из них более 77 тыс. человек – трудоспособные. Однако работают из них всего 17 тысяч.