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04.07.17 | 12:55 НОВОСТИ | Архив новостей
Избежать затоплений в Уфе поможет строительство 300 километров ливневой канализации
Для решения вопроса с отводом дождевой воды в городе необходимо построить 300 километров самотечной ливневой канализации, 100 километров открытых водоотводов, 14 насосных станций и 30 очистных сооружений, сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Владимир Чернов на оперативном совещании в мэрии.
За прошлый месяц в Уфе выпало167 мм иосадков, что в два с половиной раза выше среднего значения. Только 28 июня выпала почти среднемесячная норма. На страницы администрации в социальных сетях в этот день поступило 132 обращения о затоплении улиц. Наибольшее их количество касалось улиц 50 лет СССР, Победы, Акназарова и территорий в Сипайлово.
Сегодня в городе 494 километра ливневой канализации, она охватывает около 200 улиц. За последние четыре года в городе построено более 15 километров сетей. При этом мероприятие это весьма затратное: один километр канализации в зависимости от диаметра обходится в 5 – 13 млн рублей.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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