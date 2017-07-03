Избежать затоплений в Уфе поможет строительство 300 километров ливневой канализации

Для решения вопроса с отводом дождевой воды в городе необходимо построить 300 километров самотечной ливневой канализации, 100 километров открытых водоотводов, 14 насосных станций и 30 очистных сооружений, сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Владимир Чернов на оперативном совещании в мэрии.

За прошлый месяц в Уфе выпало167 мм иосадков, что в два с половиной раза выше среднего значения. Только 28 июня выпала почти среднемесячная норма. На страницы администрации в социальных сетях в этот день поступило 132 обращения о затоплении улиц. Наибольшее их количество касалось улиц 50 лет СССР, Победы, Акназарова и территорий в Сипайлово.

Сегодня в городе 494 километра ливневой канализации, она охватывает около 200 улиц. За последние четыре года в городе построено более 15 километров сетей. При этом мероприятие это весьма затратное: один километр канализации в зависимости от диаметра обходится в 5 – 13 млн рублей.